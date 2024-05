Versa in condizioni critiche all’ospedale del Mare l‘operaio di 58 anni che, sabato scorso, è stato colpito da una trave in ferro staccatasi da una gru vicino a un capannone in via Volpicelli, a Ponticelli, quartiere orientale di Napoli. La vittima, nonché capo squadra di Napoli servizi, un’azienda municipalizzate del Comune partenopeo, è attualmente in coma.

Incidente sul lavoro, caposquadra di Napoli servizi colpito da trave: è in coma

Come anticipa Il Mattino, l’incidente non avrebbe nulla a che vedere con le dinamiche tipiche degli incidenti sul lavoro, come chiarito anche da un comunicato della stessa Napoli Servizi. Infatti il caposquadra non si trovava sul luogo di lavoro per conto dell’azienda e non era in servizio al momento dell’accaduto. Inoltre, pare, che avesse raggiungo il capannone a bordo dell’auto aziendale. La Procura di Napoli sta indagando per comprendere le circostanze dell’incidente, considerando l’ipotesi di lesioni colpose.

Le indagini si concentrano sulla ditta di materiali ferrosi dove si è consumato il fatto, ma al momento non sono state avanzate accuse contro i manager. Rimane il mistero su cosa stesse facendo l’operaio in quel luogo e per conto di chi stesse operando il carico-scarico di materiali ferrosi, considerando che non era in servizio al momento dell’incidente.