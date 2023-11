Nel primo pomeriggio di ieri, domenica 5 novembre, un incidente stradale ha coinvolto Edoardo De Laurentiis, vicepresidente del Calcio Napoli e figlio del patron Aurelio De Laurentiis. Lo scontro si è verificato lungo la via Appia Antica, tra Casapulla e Santa Maria Capua Vetere, nella provincia di Caserta.

Incidente stradale per Edoardo De Laurentiis: bimbo finisce in ospedale

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, De Laurentiis si trovava alla guida della sua Porsche Cayenne quando la sua vettura è si è scontrata con una Nissan condotta da una donna che viaggiava insieme al figlio di tre anni. Entrambe le auto hanno subito gravi danni a seguito dell’impatto, tuttavia fortunatamente nessuna delle persone coinvolte ha riportato conseguenze particolarmente gravi.

Il bambino è stato trasportato all’ospedale Santobono di Napoli a scopo precauzionale. Le sue condizioni, giudicate buone, hanno permesso il suo immediato rilascio nella serata dello stesso giorno. Ferite al naso e al gomito anche due ragazze che erano in compagnia del figlio del presidente del Napoli: entrambe sono state trasferite al pronto soccorso dell’ospedale di Caserta con mezzi propri.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti del commissariato di Santa Maria Capua Vetere della Polizia di Stato, i quali hanno condotto tutti i rilievi necessari per determinare l’esatta dinamica dell’evento e stabilire eventuali responsabilità. Al momento, le cause dell’incidente rimangono oggetto di indagine e non sono state ancora definite.