Incidente per Franco Ricciardi: sui social si presenta con il volto tumefatto

Incidente per Franco Ricciardi. L’artista partenopeo si è mostrato sui social con il volto tumefatto per dare notizia del rinvio del suo concerto di oggi a Roma.

Ricciardi si è limitato solo a mostrare ai suoi fans i segni dell’ incidente in merito al quale non ha dato ulteriori dettagli, non spiegando nulla di ciò che gli è accaduto, ma limitandosi a dare notizia della nuova data della sua esibizione a Roma, prevista per il 12 aprile e rinviata di nove giorni.

“Ciao ragazzi, da come potete vedere ho fatto un piccolo incidente, ma tranquilli, tutto bene. Unica cosa, l’evento che dovevamo fare a Roma domani, all’auditorium della Conciliazione, è spostato al 21 aprile, perché per dare il meglio devo stare meglio”, ha detto l’artista partenopeo.

Il nuovo album

Di recente è uscito il nuovo album di Franco Ricciardi che si intitola “Je”. Dopo i successi degli ultimi anni, è ormai ritenuto da tutti i protagonisti della scena musicale napoletana “Il re del crossover”.

“Credo che questo disco – spiega Ricciardi – rappresenti la maturità, la consapevolezza del mio percorso artistico caratterizzato da una continua evoluzione e sempre alla ricerca del nuovo”. Tra gli inediti di ‘Je’ un duetto con Gigi D’Alessio “Veleno” ed un brano dedicato a Leyla una ragazza araba.