Incidente mortale sulla SS 18 nel salernitano: muore 77enne

Un tragico incidente stradale si è verificato mercoledì 10 dicembre lungo la SS 18 Tirrena Inferiore, nel tratto della vecchia arteria che collega Cuccaro Vetere a Vallo della Lucania.

Grave incidente sulla SS 18 tra Cuccaro Vetere e Vallo della Lucania: muore 77enne

Un’automobile, per cause ancora da chiarire, è uscita di strada e si è ribaltata più volte, finendo fuori carreggiata.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari della Misericordia di Ascea con automedica e l’ambulanza B di Vallo della Lucania. Il conducente, un 77enne, è stato estratto dall’abitacolo in condizioni critiche e trasportato in codice rosso al Pronto Soccorso dell’ospedale vallese, dove è deceduto poco dopo per le gravissime ferite riportate.

Carabinieri e Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza l’area e avviato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica del mortale ribaltamento. Le indagini sono tuttora in corso