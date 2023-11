Tragedia alle prime luci dell’alba a Pozzuoli. Giovanni Vernato, 42 anni, è stato investito e ucciso mentre si dirigeva a lavoro a bordo del suo scooter.

Incidente mortale a Pozzuoli: Giovanni muore a 42 anni

L’incidente si è verificato intorno alle 6 del mattino in via San Gennaro, la strada che collega Pozzuoli al quartiere di Bagnoli. Un veicolo proveniente dal senso opposto di marcia ha invaso la corsia di Vernato, causando un violento impatto frontale che non ha lasciato scampo al 42enne. I soccorsi sono stati tempestivi, ma purtroppo, i sanitari del 118 hanno solo potuto constatare il decesso della vittima.

Le forze dell’ordine sono intervenute prontamente sulla scena: la Polizia Municipale di Pozzuoli ha coordinato i rilievi, con il supporto dei carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile. La dinamica dell’incidente è al vaglio degli inquirenti, che stanno cercando di ricostruire con precisione quanto accaduto. La salma di Giovanni Vernato è stata sottoposta a sequestro e sarà oggetto di un’autopsia, un passo fondamentale per comprendere i dettagli dell’incidente.

Il conducente dell’altro veicolo coinvolto nell’incidente si è fermato immediatamente dopo l’impatto. Le forze dell’ordine lo hanno identificato e accompagnato in ospedale, dove sarà sottoposto ai test necessari per verificare l’eventuale assunzione di alcolici o stupefacenti.