Nella serata di ieri, a Camposano, si è verificato un tragico incidente stradale che ha portato alla morte di una donna di 27 anni che passeggiava con le sue due nipoti, di 10 e 7 anni, per fortuna rimaste fisicamente illese.

Lucia, 27 anni, investita da auto mentre passeggia muore sul colpo

L’incidente è avvenuto in via Croce San Nicola. Secondo le prime ricostruzioni, una Suzuki Splash, guidata da un giovane di 26 anni, ha colpito la donna sbalzandola oltre un muro di 1,5 metri, provocandone la morte istantanea. La vittima si chiama Lucia Passariello.

Il conducente, che era al volante in stato di ebbrezza, è stato immediatamente fermato dalle forze dell’ordine. In ospedale, è stato accertato che il tasso alcolemico dell’uomo era di 1,7 g/l, ben oltre il limite legale, che già a 0,5 g/l prevede gravi penalità. Gli effetti dell’alcol a questi livelli includono una marcata diminuzione delle capacità motorie e cognitive, come difficoltà di coordinazione, biascicamento, vertigini e nausea, rendendo la guida non solo illegale ma estremamente pericolosa.

Il 26enne, che non aveva precedenti penali, è stato arrestato con l’accusa di omicidio stradale ed è ora agli arresti domiciliari in attesa di processo.

Le due piccolo, non ferite fisicamente, sono ora in stato di shock. La tragedia ha suscitato grande dolore e sgomento tra gli abitanti di Camposano e Cicciano, comunità profondamente legate. Sulla vicenda sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Nola, che hanno avviato un’indagine per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e determinare le responsabilità. La donna lascia una figlia di pochi anni.