Cinque auto distrutte e undici feriti. È il drammatico bilancio dell’incidente avvenuto domenica, alle 16 e 15, sull’Ofantina, tra i comuni di Montella e Volturara, in Irpinia. Gravi due giuglianesi di 36 anni e di 51 anni.

Incidente mentre vanno alla sagra di Montella, 11 feriti: grave un giuglianese di 36 anni

Una domenica di relax che si è trasformata in tragedia lungo la strada che conduce a Montella, dove probabilmente molti dei feriti si stavano recando per partecipare alla sagra locale. La dinamica dell’incidente è ancora poco chiara. Sono cinque le macchine rimaste coinvolte. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i Vigili del Fuoco di Avellino per estrarre i corpi dalle lamiere. L’Ofantina è rimasta chiusa per ore.

I feriti sono stati distribuiti tra gli ospedali di Sant’Angelo dei Lombardi, Oliveto Citra, Avellino e Ariano Irpino. Le condizioni più gravi sono quelle di un 36enne di Giugliano, attualmente in codice rosso, che si trova presso il Moscati di Avellino con trauma cranico. Lotta per la vita. Sempre al Moscati è stato ricoverato un altro ferito in codice rosso, un 51enne di Giugliano, rimasto vigile.