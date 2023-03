A seguito dell’incidente avvenuto ieri lungo l’asse mediano, ancora si registrano disagi. Un tratto di strada a scorrimento veloce è infatti chiuso.

Ieri pomeriggio un camion che trasportava gas, per cause ancora in corso di accertamento, si è ribaltato perdendo parte del carico. Oggi, quel tratto di strada è interdetto in entrambe le direzioni di marcia.

Chiuso tratto di asse mediano da Lago Patria a Qualiano

Non è chiaro il motivo della chiusura che sta provocando chilometri e chilometri di coda ma al momento tutti gli automobilisti e centauri sono obbligati a uscire a Qualiano. Oggi in tanti si sono recati verso la fascia costiera, Licola, Varcaturo e Lago Patria, ma hanno ritrovato il disagio lungo la strada.

“La Prefettura informa che, a causa di un incidente stradale verificatosi al km 4-700 della SS162NC, (cd. “Asse Mediano”), che ha coinvolto un’autocisterna contenente GPL, la predetta strada è interdetta per entrambe le direzioni di marcia, da Lago Patria allo svincolo di Qualiano”. Probabile che siano ancora in corso operazioni per mettere in sicurezza l’arteria a causa del ribaltamento del mezzo avvenuto ieri pomeriggio.