Incidente lungo la provinciale per Mondragone: Sara muore a 27 anni

Ancora un incidente mortale sulle strade del casertano. Questa volta a Sparanise, lungo la strada provinciale 158 che collega Francolise con Mondragone. A perdere la vita Sara Pirone, farmacista 29enne.

Sparanise, incidente sulla provinciale per Mondragone: muore farmacista 29enne

La tragedia è avvenuta nel pomeriggio di sabato, 23 novembre. La giovane professionista si stava recando al lavoro a Casanova di Carinola, quando, secondo una prima ricostruzione, ha perso il controllo della sua auto finendo fuori strada, contro un albero. L’impatto è stato fatale.

Sul posto sono arrivati i soccorritori chiamati dai primi automobilisti di passaggio. La ragazza è stata estratta dalle lamiere della vettura ma ogni tentativo di rianimarla è stato vano. Sul posto i carabinieri della compagnia di Mondragone. Grave lutto a Sparanise, dove la professionista 29enne era molto conosciuta.

In tarda serata sono stati ufficializzati anche i funerali, si terranno lunedì 25 novembre, si partirà dalla casa di famiglia per proseguire verso la chiesa Madre di Sparanise. Sara lascia i genitori, le sorelle Veronica ed Annalisa, il fidanzato, gli amici, i nipoti e gli altri parenti.

Altro incidente a Marcianise

Nello stesso giorno è venuto a mancare pure Pasquale Tarantino, 31 anni, ragazzo di Macerata Campania. Questa volta l’incidente è avvenuto in via Fuccia a Marcianise. Simile la dinamica, con il conducente che ha perso il controllo del veicolo finendo in una cunetta fuori strada.