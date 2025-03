Nell’ultimo mese i carabinieri della Compagnia di Marcianise hanno svolto più servizi coordinati di controllo straordinario del territorio al fine di garantire maggiore sicurezza nell’area di competenza. Oltre alle pattuglie che già normalmente vigilano il territorio sono state impiegate, solo per lo specifico servizio, ulteriori 34 pattuglie e 69 militari che hanno consentito, complessivamente, di identificare 226 persone e controllare 143 veicoli.

Marcianise, operazione dei Carabinieri: 226 persone identificate e 143 veicoli controllati

L’ultimo controllo straordinario del territorio, che, in ordine di tempo, ha visto un massiccio impiego di uomini e mezzi è stato quello organizzato a cavallo tra il 28 e 29 che ha contato l’impiego di 11 pattuglie e 22 militari, oltre alle pattuglie già impegnate nei servizi ordinari.

E’ proprio grazie a tali servizi aggiuntivi che i carabinieri della Stazione di Marcianise hanno deferito in stato di libertà un 28enne di Calvizzano (NA) resosi responsabile di atti persecutori nei confronti della 24enne di Qualiano (NA), sua ex compagna. L’uomo, nello specifico, dopo l’ennesimo litigio con la donna l’ha inseguita con la propria autovettura fino a Marcianise dove poi, allo scopo di costringerla a fermarsi, ha tamponata l’autovettura di quest’ultima danneggiandola. Come denunciato dalla vittima le condotte persecutorie dell’ex sono iniziate allorquando, nel 2024, lei gli aveva comunicato la decisione di voler interrompere la relazione sentimentale.

Gli stessi carabinieri della Stazione di Marcianise hanno poi deferito in stato di libertà una 31enne del posto per aver indirizzato minacce nei confronti di una 74enne, sua proprietaria di casa, che reclamava il pagamento di alcuni canoni di locazione, non pagati. Tra le minacce proferite dalla 31 alla 74enne anche quella di bruciargli l’appartamento se avesse avanzato ulteriori solleciti di pagamento.

Ed ancora, i carabinieri della Stazione di Marcianise e quelli della sezione radiomobile della locale compagnia, sono intervenuti presso il pronto soccorso del locale ospedale civile, dove hanno deferito in stato di libertà una 46enne di Caserta che, in disaccordo con la gestione della madre colà ricoverata, avrebbe percosso una infermiera.

I carabinieri della Stazione di Sant’Arpino (ce), invece, hanno segnalato alla Prefettura di Caserta, quali assuntori di sostanze stupefacenti, due 19enni di Orta di Atella che, a seguito di un controllo effettuato in Succivo, sono stati trovati in possesso di grammi 2,1 e grammi 1,0 di sostanza stupefacente tipo hashish.

Non sono poi mancati i controlli ispettivi presso esercizi commerciali, effettuati in collaborazione con personale dell’A.S.L. e della S.I.A.E. di Caserta che hanno consentito di elevare una sanzione amministrativa di € 300,00 per mancata corresponsione degli oneri connessi al diritto d’autore in relazione alla riproduzione di musica d’ambiente nonché prescrivere al titolare di un esercizio commerciale controllato di consegnare copiosa documentazione autorizzativa al trattamento e conservazione di alimenti di cui è risultata temporaneamente sprovvista.