Doveva essere un sabato tranquillo invece si è trasformato in un incubo. Un ragazzino di 19 anni e un motociclista di 54 anni che lo ha investito sono morti in un incidente accaduto ieri sera a Cassago Brianza, provincia di Lecco.

La dinamica dell’incidente

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo percorreva una delle strade principali del paese quando improvvisamente ha perso il controllo della grossa Harley Davidson e si è schiantato contro un muretto dove erano seduti il 19enne ed un amico di 21 anni. La scena e l’impatto sono stati terribili. Il tutto è avvenuto sotto gli occhi di decine di persone che in quel momento si trovavano a passeggio in zona.

Due vittime

Mobilitazione generale per i soccorsi con ambulanze ed elisoccorso da Como. I due feriti più gravi sono stati trasportati d’urgenza negli ospedali di Lecco e Merate (Lecco) ma per loro non c’è stato nulla da fare. Meno gravi le condizioni della seconda persona investita trasportata all’ospedale di Lecco.

Il 21enne, infatti, ha riportato un trauma ad una gamba perché non è stato investito in pieno dall’Harley ma solo di striscio. I carabinieri di Brivio hanno chiuso a lungo la strada per consentire ai soccorritori di operare in sicurezza e per effettuare i rilievi dell’incidente, i cui accertamenti sono ancora in corso.