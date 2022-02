Tragico incidente stradale nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 25 febbraio, a Forino, nella provincia di Avellino. Morto un ragazzo di 16 anni, Sabatino Armieri.

Incidente in provincia di Avellino, scontro tra auto e scooter: Sabatino muore a 16 anni

Stando alle prime informazioni, l’incidente si è verificato in via Scheta. Il giovane era in sella al suo scooter quando, per cause che sono ancora in corso di accertamento, si è scontrato con un’automobile.

Sul posto sono tempestivamente intervenuti i sanitari del 118, che purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 16enne. Il conducente dell’auto non ha riportato ferite.

Sul luogo della tragedia sono arrivati anche i carabinieri della stazione di Forino, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per ricostruire la dinamica dell’incidente e stabilire eventuali responsabilità. La salma è stata rimossa e trasferita nella sala morgue dell’ospedale Moscati per gli accertamenti medico legali.