Un terribile incidente si è verificato all’alba di ieri a Somma Vesuviana, lungo la Statale 268, costando la vita a Claudio Paone, 27 anni. Il ragazzo, originario di San Giorgio a Cremano e residente a Casoria, stava percorrendo la strada in direzione Napoli quando, all’altezza di via Seggiari, ha perso improvvisamente il controllo della sua moto.

Incidente in moto sulla statale 268, muore 27enne di Casoria

L’impatto con l’asfalto è stato devastante: il giovane è stato sbalzato a diversi metri di distanza. Alcuni automobilisti che passavano in quel momento si sono accorti del corpo a terra e hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i Carabinieri, ma le condizioni del ragazzo sono apparse subito disperate.

Nonostante i tentativi di rianimazione e il rapido trasporto in ospedale, Claudio Paone è deceduto poco dopo il ricovero, a causa delle gravissime ferite riportate. La zona dell’incidente è stata temporaneamente chiusa per permettere i rilievi e la rimozione del mezzo. Il traffico sulla 268 ha subito notevoli rallentamenti. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire la dinamica.

Dolore in città. Il sindaco Raffaele Bene: “Una sconfitta collettiva”

La notizia della morte di Claudio si è diffusa rapidamente, lasciando sgomenti amici e conoscenti. Sui social sono comparsi decine di messaggi di affetto e incredulità: “Avevi tutta la vita davanti, non ci credo ancora”, scrive un amico su Facebook. Chi lo conosceva lo descrive come un ragazzo solare, educato e sempre prudente, con una grande passione per le due ruote. Le comunità di Casoria e San Giorgio a Cremano si sono strette attorno alla famiglia Paone in questo momento di dolore.

Il sindaco di Casoria, Raffaele Bene, ha espresso la propria vicinanza ai familiari, ricordando come “ogni morte sulla strada rappresenti una sconfitta per tutti”. Si attende ora l’autorizzazione alla restituzione della salma per la celebrazione dei funerali, che si preannunciano molto partecipati. Un’altra giovane vita spezzata troppo presto, mentre il sole sorgeva sul Vesuvio. Una tragedia che riporta ancora una volta l’attenzione sulla sicurezza delle strade regionali, dove la combinazione di velocità, disattenzione e insidie dell’asfalto continua a mietere vittime.