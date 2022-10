Si chiamava Salvatore Silvestre ed era originario della provincia di Napoli l’infermiere morto ieri mattina in un incidente in moto, nel territorio comunale di Spinea, in Veneto. Il giovane era un infermiere dell’ospedale Civile di Venezia e da una prima ricostruzione pare che si stesse recando al lavoro.

Incidente in moto, muore infermiere napoletano

La vittima, 38 anni, era in sella alla sua moto quando si è scontrato con un mezzo pesante che usciva da una ditta di trasporti all’altezza dell’incrocio di via Prati. L’impatto è stato violento e Silvestre è rovinato a terra. Nonostante i tentativi dei soccorritori del 118 di salvarlo, le ferite riportate nel sinistro erano troppo gravi ed è moto poco dopo. Indagano le forze dell’ordine per ricostruire la dinamica e accertare le eventuali responsabilità del conducente alla guida del tir.

Da circa due anni, Salvatore lavorava a Venezia e abitava a Fornase di Spinea. I colleghi dell’ospedale, non vedendolo arrivare, si sono allarmati e hanno cercato notizie sul suo conto. Poco dopo, da Mestre è arrivata la comunicazione del suo decesso. Da tutti viene ricordato come una persona puntuale e attenta, appassionata del suo lavoro. Sotto choc amici e parenti. La notizia è presto rimbalzata anche a Napoli.