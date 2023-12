Incidente sulla Variante di Aversa. Una ragazza di appena 23 anni di Qualiano, Mery Conte, è deceduta sul colpo nella notte tra il 13 e il 14 dicembre.

Incidente sulla Variante di Aversa, muore ragazza di 23 anni

Come anticipa Casertanews, la vittima era in compagnia di altri due ragazzi. Probabilmente, dopo aver trascorso una serata, stava per fare rientro a casa. L’auto su cui viaggiava, una Mini Cooper, per cause in corso di accertamento, è sbandata e si è ribaltata, impattando prima contro il marciapiede e infine contro un muro tra Pietro Nenni e via Maltide Serao, a poche centinaia di metri dall’incrocio della stazione.

Lo schianto è stato violento e la 23enne è deceduta sul colpo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e Polizia di Stato. Avviate le indagini per accertare la dinamica e le eventuali responsabilità. La vittima, originaria di Qualiano (Napoli), è stata estratta dalle lamiere dai Vigili del Fuoco ma i soccorsi si sono rivelati inutili.

Feriti gli altri due occupanti

Sono rimasti feriti gli altri due occupanti del veicolo, tra cui il conducente, un ragazzo di 22 anni che sarà sottoposto agli accertamenti del caso. Intanto la salma della ragazza si trova presso l’istituto di Medicina Legale di Giugliano in attesa di disposizioni dell’autorità giudiziaria.

