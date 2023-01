Tragico incidente stradale sull’A14. A perdere la vita è Andrea Auletta, 31 anni, originario di Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta. L’uomo, a bordo della suo furgone, sarebbe finito contro il guardrail.

Incidente in autostrada, furgone finisce contro guardrail: Andrea muore a 31 anni

Il sinistro stradale si è verificato ieri, 25 gennaio, sul tratto compreso tra Bari e Bitonto, in direzione Nord, intorno alle 13 e 30. La dinamica è ancora in fase di accertamento ma, stando alle prime informazioni, il furgoncino avrebbe sbandato per poi finire la sua corsa contro la barriera di sicurezza.

Per Andrea non c’è stato niente da fare: sarebbe morto sul colpo. Ferita anche un’altra persona che era a bordo del mezzo e che adesso è ricoverata all‘ospedale “San Paolo” di Bari. Al momento non si conoscono le sue condizioni. Sul posto, oltre il personale del 118, sono intervenuti anche gli agenti della Polstrada per i rilievi del caso e i vigili del fuoco che hanno estratto dalle lamiere il corpo senza vita del ragazzo e l’altro ferito. L’area è stata messa in sicurezza per consentire le operazioni di soccorso. Nell’impatto non sono stati coinvolti altri mezzi.