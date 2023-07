Si chiama Vincenzo Gargiulo, il 23enne rimasto vittima di un incidente stradale a Meta di Sorrento nella notte tra sabato e domenica. Nato ad Acerra ma di famiglia della frazione di Secano di Vico Equense, era molto conosciuto nella sua cittadina ma anche a Positano, dove il giovane giocava a calcio tra le fila di una squadra locale.

Incidente fatale per Vincenzo: così il calciatore 23enne è morto sulla Statale 145

Vincenzo ha perso la vita lungo la Statale 145, mentre era a bordo del suo scooter. Secondo le prime ricostruzioni della Polizia Stradale, il 23enne era bordo del mezzo a due ruote quando – per cause ancora in fase di accertamento – avrebbe tamponato un’auto che lo precedeva.

Violento l’impatto: Vincenzo è stato disarcionato dalla sella, finendo rovinosamente sull’asfalto. Una caduta fatale che gli ha procurato gravi ferite.

Bisognerà capire se il ragazzo indossasse il casco allacciato correttamente. Fin da subito le sue condizioni sono apparse gravi: gli operatori del 118, intervenuti sul posto, lo hanno soccorso e trasportato in codice rosso all’ospedale del Mare. Ma, dopo qualche ora di agonia, nella mattinata di ieri, il cuore di Vincenzo ha smesso di battere.

Il cordoglio

“Ci ritroviamo sgomenti dinanzi alla drammatica scomparsa di Vincenzo”, ha detto il sindaco di Vico Equense, Giuseppe Aiello, “un ragazzo meraviglioso e per bene. Chiedo a tutti di fermarsi un attimo e pregare per lui e per la sua famiglia, sperando che simili disgrazie non accadano più”.

Dolore anche da parte delle squadre di calcio in cui ha militato. “L’Associazione Sportiva Dilettantistica San Vito Positano si stringe al dolore della famiglia Gargiulo per l’improvvisa perdita”, si legge in una nota della società giallorossa, “un ragazzo serio e gentile che ha indossato i nostri colori con passione e dedizione. Riposa in pace Vincenzo”