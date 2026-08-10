Terremoto a Pozzuoli, allarme sciacalli: 60enne arrestato con armi e attrezzi nell’auto

Proseguono a Pozzuoli i servizi anti-sciacallaggio dei carabinieri, avviati dopo il terremoto dello scorso 31 luglio che ha colpito l’area dei Campi Flegrei. Questa notte i militari della Compagnia di Pozzuoli erano impegnati nei controlli sul territorio quando, appena mezz’ora dopo l’ultima scossa, hanno notato un uomo a bordo di un’utilitaria aggirarsi lentamente tra le automobili parcheggiate. Su alcune delle vetture in sosta, secondo quanto riferito, erano ancora visibili le tracce di polvere provocate dal sisma di magnitudo 4.7.

Fermato in via Artiaco: alla guida un carrozziere 60enne

I carabinieri della sezione Radiomobile hanno deciso di fermare l’automobilista in via Artiaco. Alla guida c’era un 60enne, carrozziere, incensurato e residente nel quartiere Sanità di Napoli. L’utilitaria aveva inoltre una targa prova che copriva parzialmente quella del veicolo. Le circostanze hanno spinto i militari ad approfondire il controllo e a procedere con una perquisizione.

Resistenza durante il controllo dei carabinieri

A quel punto, secondo la ricostruzione dei carabinieri, il 60enne avrebbe reagito al controllo, minacciando i militari e opponendo resistenza. L’uomo è stato bloccato non senza difficoltà e i carabinieri hanno quindi proseguito gli accertamenti all’interno dell’automobile. Durante la perquisizione sono stati rinvenuti un attrezzo multiuso, due coltelli pieghevoli, due taglierini e un tirapugni. Il 60enne è stato quindi arrestato per resistenza e porto abusivo di armi e oggetti atti allo scasso.