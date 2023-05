Altro incidente mortale in provincia di Caserta, oggi 25 maggio. Questa volta sull’Autostrada A1, tra le uscite di Santa Maria Capua Vetere e Caserta Nord.

Incidente sull’A1 tra Santa Maria Capua Vetere e Caserta Nord: un morto

La dinamica è ancora da chiarire. Secondo una prima ricostruzione, poco prima delle 7, a scontrarsi due veicoli, di cui uno con targa straniera.

Ad avere la peggio un giovane alla guida di un’utilitaria. L’arrivo dei soccorritori purtroppo non ha tratto in salvo l’automobilista, che sarebbe deceduto sul colpo per le gravi ferite riportate. Si registrano lunghe code in direzione Napoli. Sul posto la Polizia Stradale per i rilievi.

Il precedente

Nella giornata di ieri la provincia di Caserta è stata teatro di un altro sinistro mortale, ma sulla Domiziana, nel territorio di Castel Volturno. Un uomo di 63 anni alla guida di un furgone è deceduto dopo lo schianto frontale con un camion.