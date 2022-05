Domenica di sangue sulle strade di Acerra. L’architetto Nicola Stellato, 60 anni, è morto in un sinistro avvenuto nei pressi dell’ex stabilimento Montefibre, nella zona Asi della città. La dinamica è ancora da chiarire.

Acerra, incidente in zona Asi: muore Nicola Stellato

Secondo una prima ricostruzione, Stellato viaggiava in sella al suo scooter quando avrebbe perso il controllo del mezzo. Non è noto se siano coinvolti altri veicoli. Trasportato d’urgenza all’ospedale Cardarelli di Napoli, è deceduto poco dopo per le gravi ferite riportate. Le forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi del caso per ricostruire la dinamica e accertare eventuali responsabilità.

Lutto in città

Stellato era un professionista molto noto in città. Aveva ricoperto anche il ruolo di consigliere comunale per il Partito Democratico. Proprio la sezione di Acerra del Pd, nella giornata di ieri, ha dedicato all’archittetto un post di condoglianze: “Continueremo a cercarti e non ci stancheremo di far vivere il tuo ricordo in ogni nostra azione. Ciao Nicola”. Il gruppo Movimento del Popolo invece ha scritto: “Persona corretta, leale, competente e professionale. Voglio continuare a ricordarti sorridente e sereno”.