Saranno celebrati oggi alle 17 i funerali di Mourad Boulila, il bimbo di appena otto anni coinvolto nell’incidente sull’A30 in cui hanno perso la vita la sorella Jemila, di 14 anni, e il fidanzatino di lei, il 16enne di Pagani Rosario Langella.

Incidente A30, oggi i funerali di Mourad Boulila

Il piccolo, nonostante le preghiere di questi giorni, è morto in ospedale. Il bimbo era giunto al pronto soccorso in condizioni già disperate. Il suo cuore ha smesso di battere nella giornata di ieri per i gravi traumi riportati nonostante i tentativi del personale sanitario di tenerlo in vita. Le esequie si terranno nel pomeriggio di oggi a San Valentino Torio, piccolo comune della provincia di Salerno.

L’incidente risale al tardo pomeriggio del 14 maggio, domenica scorsa. La dinamica è ancora incerta. Secondo una possibile ricostruzione, intorno alle 19 l’automobile su cui viaggiavano Jemila, la madre Giusy, il fratellino, il padre e Rosario Langella è finita contro il guard rail dell’autostrada Caserta-Salerno all’altezza dell’uscita di Mercato San Severino. Nell’impatto la 14enne è morta sul colpo, mentre il fidanzato, il fratellino e la madre erano stati ricoverati in condizioni critiche. Solo il padre è l’unica vittima fuori pericolo.

Il lutto cittadino

La notizia del decesso di Mourad Boulila ha fatto il giro della comunità di San Valentino Torio. Per la giornata di oggi il sindaco, Michele Strianese, ha proclamato il lutto cittadino, comunicando che per la messa don Alessandro Cirillo sarà affiancato dal vescovo Giuseppe Giudice.