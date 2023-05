All’ospedale del Mare di Napoli si trova invece Giusy Ruocco Sorrentino, 42enne madre di Jemila e di Mourad. La donna non sarebbe in pericolo di vita ma le sue condizioni sono monitorate, in ragione di un trauma cranico facciale complesso con fratture multiple e una serie di ferite lacero contuse. Sta bene il 34enne Hedi, padre di due delle tre vittime, che era alla guida della vettura.

L’incidente è avvenuto domenica 14 maggio, lungo l’autostrada Caserta-Salerno nei pressi dell’uscita di Mercato San Severino. L’auto su cui viaggiava la famiglia avrebbe sbandato improvvisamente per poi schiantarsi contro un guardrail.