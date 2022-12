Mattinata tragica sull’A1 dove in queste ore si sarebbero verificati una serie di incidenti a poche centinaia di metri di distanza l’uno dall’altro altro. I fatti si sono verificati nella prima mattinata di oggi, martedì 6 dicembre, sulla corsia Sud dell’Autostrada del Sole a due chilometri dal casello di Cassino.

Inferno sulla Napoli-Roma, diversi incidenti a catena: un morto e autostrada chiusa

A perdere la vita nell’impatto, tra la sua autovettura e un Tir, è stato un militare di 51 anni. Lo schianto, causato molto probabilmente dalla fitta nebbia, ha innescato una serie di tamponamenti a catena che hanno visto coinvolti una quindicina di mezzi ma senza gravi conseguenze per gli occupanti.

L’autostrada è chiusa in direzione sud e per chi proviene da Roma è consigliata l’uscita a Ceprano o l’uscita obbligatoria a Pontecorvo. Lungo le corsie dell’A1 sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e la polizia stradale.

Le code in direzione Napoli

Sul luogo dell’evento attualmente il traffico circola su una corsia e si registrano 3 km di coda in direzione Napoli. Agli utenti provenienti da Roma e diretti verso Napoli si consiglia di uscire alla stazione di Pontecorvo e percorrere la Strada Statale 6 Casilina in direzione Cassino, dove rientrare in A1 verso Napoli.