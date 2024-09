Drammatico incidente a Roma: è morto il genero di Andrea Guastalla, 37 anni, marito della figlia del vicepresidente della Regione Campania. La tragedia si è consumata all’alba.

Incidente a Roma: muore il genero di Fulvio Bonavitacola

Gaustalla viveva a Roma, era funzionario vendite di Poste Italiane ed è lì che ha trovato la morte in un incidente stradale dai contorni poco chiari. La vittima viaggiava in moto lungo la Tangenziale della Capitale, all’altezza dello svincolo di Corso Francia. Il suo corpo è stato ritrovato tra il guardrail e la barriera antisuono, nascosto anche dalla vegetazione. A notarlo è stato il conducente di un autocarro, intorno alle 6,30 di ieri, mercoledì in via del Foro Italico, in direzione San Giovanni.

Due le ipotesi in campo: Guastalla potrebbe essere stato vittima di un malore e quindi sarebbe caduto dalla moto in un incidente autonomo per poi finire fuori strada sbalzando dalla sella. Oppure potrebbe essersi trovato un veicolo davanti che l’ha costretto a una sterzata improvvisa. In questo caso si prefigurerebbe l’ipotesi di un omicidio stradale con un pirata della strada.