Violento incidente stradale in via Montagna Spaccata, a Pianura, quartiere occidentale di Napoli. Una donna di 64 anni alla guida di un’auto ha perso il controllo della vettura – per motivi ancora da chiarire – ed è finita contro un lampione stradale.

Incidente a Pianura, auto finisce contro lampione: grave una donna

Violento l’impatto, avvenuto intorno alle 19: la signora è rimasta gravemente ferita. Danneggiata la sua Lancia Y. Per fortuna non ci sono altri veicoli coinvolti. Sul posto si sono accorsi i sanitari del 118 e la Polizia Municipale, dopo aver ricevuto una segnalazione di una persona rimasta ferita in un sinistro stradale.

Dopo le prime cure mediche, la vittima è stata trasportata all’ospedale Cardarelli di Napoli, dove è attualmente ricoverata in prognosi riservata. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di ricostruzione. Stando a quanto è emerso finora dai primi accertamenti, la donna sarebbe risultata in stato di ebbrezza.

Le indagini

Gli agenti della Polizia locale hanno avviato le indagini per fare luce su quanto accaduto e non è escluso che nelle prossime ore possano essere utilizzate anche eventuali immagini di videosorveglianza presenti in zona per stabilire con certezza la dinamica dei fatti.