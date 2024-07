Incidente questa notte in via Alberi a Piano di Sorrento. A perdere la vita un ragazzo di 23 anni del posto.

Piano di Sorrento, incidente nella notte: muore un ragazzo di 23 anni

Sul luogo della tragedia sono intervenuti i carabinieri della stazione di Piano di Sorrento. Verso le 3 di notte, per cause ancora in corso di accertamento, il giovane ha perso il controllo del proprio scooter e ha impattato fuori strada.

La sua corsa è finita contro un palo dell’illuminazione pubblica. Il centauro è stato trasferito nell’ospedale di Sorrento dove è deceduto. Sulla dinamica indagano i militari dell’Arma. Ancora non note le sue generalità.