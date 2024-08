È deceduto in ospedale Angelo Iacono, 92 anni, papà di Irene, il sindaco di Serrara Fontana ad Ischia. L’uomo è rimasto vittima di un incidente stradale nella mattinata di venerdì, 2 agosto.

Incidente a Ischia, muore il papà del sindaco

Secondo una prima ricostruzione, Iacono era alla guida della sua automobile e stava percorrendo una traversa di via Roma, nel cuore dell’isola, quando, per cause ancora in corso di accertamento, la vettura del 92enne è precipitata in un piccolo precipizio oltre il parapetto, finendo la sua corsa dopo parecchi metri sul tetto di un’abitazione.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco. I pompieri hanno estratto la vittima dalle lamiere e i sanitari lo hanno poi trasportato d’urgenza all’ospedale Rizzoli. Qui, nonostante gli sforzi dei medici, il 92enne è deceduto e il suo cuore ha cessato di battere.

Cordoglio su Facebook

Il cordoglio viaggia anche sui social. Tanti i messaggi apparsi su Facebook in queste ore. La comunità di Serrara Fontana si stringe intorno al suo sindaco. “Siamo vicini a Irene Iacono Sindaco di Serrara Fontana e a tutta la sua famiglia per la morte del caro padre Angelo Iacono. In tanti della spiaggia di San Pietro conoscevano Angelo per aver lavorato nel comune di Serrara Fontana. Condoglianze alla moglie ai figli e a tutti i parenti. Preghiamo per lui” si legge in un gruppo.