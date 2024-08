Incidente mortale a Gaeta nel pomeriggio di sabato 3 agosto: a perdere la vita Vincenzo Federico, 30 anni, originario di Napoli ma residente da anni a Formia.

Lo schianto è avvenuto sul lungomare Caboto all’altezza dell’incrocio con via Montebello, nei pressi del supermercato Conad. La vittima viaggiava in sella a uno scooter quando si è scontrato con un’automobile condotta da un 74enne di Gaeta.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 e la Polizia Locale. Per il giovane, non c’è stato nulla da fare. Soccorso e trasportato in ambulanza al “Dono Svizzero” di Formia, è deceduto a causa dei traumi e delle ferite riportate nell’incidente. La dinamica è al vaglio delle forze dell’ordine.