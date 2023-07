Tragedia nella notte sulla statale SS 145 “Sorrentina”, nel comune di Castellammare di Stabia. A perdere la vita Giuseppe Cuccaro, 42enne di Piano di Sorrento. Fatale uno scontro auto-scooter.

Incidente sulla “Sorrentina” SS 145: morto Giuseppe Cuccaro

Secondo una prima ricostruzione, la vittima viaggiava a bordo di uno scooter Sh quando si sarebbe scontrato frontalmente contro una Renault Captur su cui c’era una coppia di 18enni che proveniva dal senso di marcia opposto. Dopo l’impatto, Giuseppe sarebbe sbalzato dalla sella del motoveicolo per rovinare a terra. Sarebbe morto sul colpo. I due giovani a bordo della macchina invece sono rimasti illesi.

In circostanze ancora da chiarire, nella carambola mortale è rimasta ferita anche una 16enne. La giovane era a piedi in attesa di poter mangiare qualcosa nei pressi di un furgone che vende panini e bevande. La minorenne è stata colpita in pieno dal corpo in caduta del 42enne. Per lei una ferita alla testa.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i sanitari del 118. I soccorritori hanno constatato il decesso del 42enne e hanno trasportato in ospedale la 16enne rimasta ferita. Successivamente sono sopraggiunti i carabinieri. I militari dell’Arma hanno sequestrato i veicoli mentre la salma è stata messa a disposizione della Procura di Torre Annunziata, che ha aperto un’inchiesta e nei prossimi giorni disporrà l’autopsia.