Morto per salvare il padrone. L’eroe a quattro zampe è Dick, un pastore tedesco di 12 anni che è stato travolto da un pirata della strada a Casoria, in via Principe di Piemonte.

Casoria, pastore tedesco morto per salvare il padrone

Erano da poco passate le 21 quando Dick e il suo padrone, un 60enne, sono in giro per fare una passeggiata. I due stanno attraversando la strada quando sono travolti in pieno da una moto che sfrecciava a tutta velocità. Il cane è morto nello scontro col mezzo, mentre l’uomo ha riportato ferite lievi. Secondo quanto ricostruito, il cane, quando ha percepito il pericolo imminente, si è messo davanti e ha fatto da scudo riducendo così la gravità dell’impatto per il padrone.

L’appello social

Dopo questa tragedia, il figlio del 60enne, Ciro, si è impegnato a sensibilizzare attraverso i social le autorità locali sulla pericolosità di via Principe di Piemonte a Casoria e sulla necessità di migliorare la sicurezza in quel punto. “Scrivo questo post per far sì che si possano evitare altre tragedie…Morto sul colpo e mio padre salvo per miracolo“, ha scritto. “Correva, ma correva davvero tanto per uccidere il mio pastore tedesco di 40 chili“, continua. “Chi di competenza legge questo post – prosegue Ciro -, sappiate che qualcosa bisogna fare su quella strada, chi come me abita lì, sa che succede sempre qualcosa, ma stavolta ci ha rimesso il mio cane…So che questo post non serve a nulla, ma lì attraversano passeggini, persone giovani e anziani“. “Io non mollo affinché qualcosa cambi. Attendo un riscontro dalle autorità competenti”, ha concluso il ragazzo.