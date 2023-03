Incidente mortale sulla strada provinciale 336, tra i comuni di Caserta e Castel Morrone. A perdere la vita – come spiega Edizione Caserta – un ragazzo di 37 anni che era alla guida di un’Opel.

Caserta, incidente sulla provinciale 336: muore un 37enne

L’impatto è avvenuto nei pressi del Palamaggiò e ha coinvolto una Opel Meriva ed una Renault Kadjar. Le due auto procedevano in direzione opposta. Nello scontro il giovane che conduceva la Opel è deceduto sul colpo. L’altro automobilista, un anziano, è stato invece trasportato in codice rosso all’ospedale di Caserta.

Sul luogo della tragedia sono giunti i carabinieri della compagnia di Capua per i rilievi del caso e un’ambulanza. Purtroppo i sanitari del 118 hanno potuto solo constatare il decesso del 37enne. Non si esclude l’apertura di un’indagine per omicidio stradale. Spetterà ai militari dell’Arma ricostruire la dinamica e accertare eventuali responsabilità.

Foto: Casertasera.it