Un drammatico incidente stradale si è verificato ieri sera, verso le 23 e 30, a Casavatore, in viale Guglielmo Marconi. Qui un’auto e una moto si sono scontrate per cause ancora in corso di accertamento.

Incidente a Casavatore, scontro tra auto e moto: morto 23enne di Arzano

Per il giovane alla guida del ciclomotore, un 23enne di Arzano, non c’è stato niente da fare. A quanto pare è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Casoria che hanno effettuato i rilievi del caso. Accorsi anche i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso. L’autorità giudiziaria, presente sul luogo della tragedia, ha disposto il sequestro della salma per l’esame autoptico. Il corpo del giovane si trova all’obitorio dell’ospedale ‘San Giuliano’, dove nelle prossime ore verrà eseguita l’autopsia.