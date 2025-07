Incidente a Baia Domizia: 23enne muore dopo giorni di agonia

Non ce l’ha fatta Vitaly Stanislav, il giovane di 23 anni residente a San Marco Evangelista rimasto coinvolto in un grave incidente avvenuto tra sabato notte e domenica all’alba, lungo viale degli Eucalipti a Baia Domizia. Trasportato in condizioni disperate all’ospedale Cardarelli di Napoli, è deceduto questa mattina, dopo ore di ricovero in terapia intensiva. La sua morte ha profondamente scosso la comunità in cui viveva.

La dinamica del sinistro

Il tragico episodio si è verificato intorno alle 3 del mattino nei pressi di un locale molto frequentato. Due automobili si sono scontrate frontalmente per cause ancora in fase di accertamento. Quattro i feriti totali, tutti giovanissimi. I sanitari del 118 hanno soccorso immediatamente i ragazzi coinvolti, ma per Vitaly la situazione è apparsa subito molto critica. Dopo un primo intervento sul posto, è stato trasferito a Napoli in condizioni gravissime. Purtroppo, nonostante gli sforzi dei medici, non è stato possibile salvarlo. Nell’auto con Vitaly viaggiavano altri tre amici, tra i 19 e i 24 anni. Due sono stati curati presso l’ospedale Pineta Grande di Castel Volturno, uno è stato portato a Sessa Aurunca. Attualmente resta sotto osservazione un diciannovenne ricoverato a Caserta, ma non sembrerebbe essere in pericolo di vita.

Comunità sotto shock

La notizia della scomparsa di Vitaly ha colpito duramente la cittadinanza di San Marco Evangelista, dove sono tanti i messaggi di affetto e cordoglio comparsi online. In tanti lo ricordano con commozione, e la sua morte rappresenta l’ennesima tragedia che coinvolge giovani vite spezzate troppo presto. Le forze dell’ordine sono al lavoro per chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto e stabilire eventuali responsabilità. Intanto, l’intera provincia di Caserta piange una perdita che lascia un vuoto incolmabile.