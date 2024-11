Inchiesta rifiuti, Pd attende decisione del sindaco. Cgil: “Evitare stallo a danno dei cittadini”

La situazione nel Pd si è placata ed è rinviata a dopo le decisioni del sindaco. Il partito democratico ha tenuto una nuova riunione sul caso Giugliano tra segreteria provinciale e circolo locale. Oggetto della discussione resta il futuro dell’amministrazione Pirozzi. Ed è su questo che le posizioni tra il provinciale e il cittadino non convergono. Da Napoli spingono per le dimissioni, da Giugliano lasciano la scelta al primo cittadino. La fascia tricolore si è riservata di decidere se dimettersi oppure no tra qualche giorno ancora, in attesa dell’interrogatorio del 19 novembre. Solo dopo la sua decisione, il partito valuterà cosa fare.

Intanto ancora cambiamenti in consiglio. A dimettersi dopo Poziello è anche la consigliera Maria Vitello. Al suo posto subentra Carlo Carleo, già consigliere comunale e che ora siederà, almeno sulla carta, nei banchi della maggioranza. Vitiello è indagata per truffa ai danni dello stato per la questione dei rimborsi ai consiglieri. Secondo l’accusa avrebbe, insieme ad altri 3 esponenti dell’assise, dichiarato di essere presente in commissione per ottenere il rimborso da parte dell’azienda per cui è assunta ma in realtà era altrove. Vitiello, eletta con i repubblicani democratici, era poi passata in minoranza. Dopo un breve periodo con la Lega ora è tra i Moderati e riformisti.

Sulle varie inchieste che hanno colpito la città ma in particolare la politica è intervenuta anche la Cgil che auspica si evitino “situazioni di stallo a danno dei cittadini già penalizzati”.