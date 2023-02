Alcuni farmaci utili per combattere raffreddore e influenza, contenenti pseudoefedrina, sono finiti sotto inchiesta per un possibile rischio di ischemie e altre gravi complicazioni. Il Comitato per la sicurezza dell’agenzia europea del farmaco (Ema) ha avviato una revisione dei medicinali: il sospetto è che il loro uso sia legato a patologie dei vasi sanguigni del cervello.

Farmaci per raffreddore e influenza sotto accusa: “Rischi ischemia e infarto”

La revisione fa seguito a un “piccolo numero di casi”, afferma l’Ema che deciderà successivamente se i farmaci potranno rimanere in commercio o è necessario il ritiro. Tra i prodotti contenenti pseudoefedrina ci sono Actifed, Aerinaze, Aspirin Complex, Clarinase, Humex rhume e Nurofen Cold and Flu.

La revisione dei medicinali contenenti pseudoefedrina è stata avviata su richiesta di un’agenzia francese dei medicinali, allertata da un piccolo numero di casi di sindrome da encefalopatia posteriore reversibile e di sindrome da vasocostrizione cerebrale reversibile in persone che avevano fatto uso di alcuni farmaci che contenevano la sostanza.

Cos’è la pseudoefedrina

La pseudoefedrina viene assunta per via orale e viene utilizzata da sola o in combinazione con altri medicinali per trattare la congestione nasale (naso chiuso) derivante da raffreddore, influenza o allergia. Pres e Rcvs possono comportare un ridotto afflusso di sangue (ischemia) al cervello e, in alcuni casi, possono causare complicazioni gravi e pericolose per la vita. I sintomi comuni associati includono mal di testa, nausea e convulsioni.

L’Ema fa presente che è già noto che presentano un rischio “di eventi ischemici cardiovascolari e cerebrovascolari”, “inclusi ictus e infarto. Restrizioni e avvertenze per ridurre questi rischi sono già incluse nelle informazioni sul prodotto dei medicinali”. Gli esami faranno luce se questi tipi di medicinali debbano essere mantenute, modificate, sospese o ritirate in tutta l’Unione europea.