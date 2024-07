Una colonna di fumo nero ha avvolto il quartiere di Fuorigrotta nella tarda mattinata. A innescarla un incendio divampato su Monte Sant’Angelo, probabilmente a seguito della combustione di alcuni pneumatici.

Incendio a Monte Sant’Angelo: evacuata temporaneamente università Federico II

Il denso fumo è stato visibile da molteplici angolazioni della città fin dai primi istanti. Successivamente, il fumo si è esteso fino alla vicina Università Federico II, rendendo necessaria l’evacuazione di alcuni edifici del campus. Fortunatamente, anche grazie alla pioggia, l’incendio è stato domato.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Bagnoli, che hanno richiesto supporto aereo per spegnere le fiamme in zone inaccessibili con mezzi terrestri. Non si registrano feriti e gli studenti del Monte Sant’Angelo sono rientrati riprendendo le lezioni senza alcuna conseguenza.