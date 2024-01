Incendio nella notte in via Scarlatti: distrutto gazebo di una nota pizzeria al Vomero

Un incendio ha distrutto nella notte un gazebo estero della pizzeria “Social Pizza”, che sorge nell’area pedonale di via Alessandro Scarlatti, al Vomero, quartiere collinare di Napoli.

Le cause del rogo sono ancora da accertare. Al vaglio degli inquirenti l’ipotesi che sia di natura dolosa. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno estinto le fiamme, e la Polizia Municipale che, oltre a delimitare l’area, ha provveduto ad allontanare una persona che si trovava nei pressi del vicino gazebo di una attività adiacente quella avvolta dalle lingue di fuoco. Sull’accaduto sono in corso indagini affidate alla Polizia di Stato.

Le parole di Porzio

A raccontare quanto accaduto, diffondendo anche le immagini del gazebo distrutto, Errico Porzio, la cui pizzeria si trova proprio accanto a quello interessato dall’incendio. L’imprenditore-pizzaiolo su Instagram ha pubblicato le foto dei danni riportati da Social Pizza e ha scritto:

“Nella vita esiste la concorrenza, ma, nella mia, soprattutto la lealtà e il rispetto ( quello che a molti manca). Questa notte la pizzeria Social Pizza di via Scarlatti al Vomero, nostra vicina, è stata vittima di un incendio doloso (è stata danneggiata in modo lieve anche una nostra struttura). Ai gestori dell’attività va la nostra più sincera solidarietà e soprattutto disponibilità per un qualsiasi supporto“.

La denuncia dei consiglieri Acampora e Vitelli

Secondo quanto denunciano Gennaro Acampora e Mariagrazia Vitelli, consiglieri comunali di Napoli per il Partito Democratico, “una prima analisi delle immagini di videosorveglianza sembrerebbe confermare l’ipotesi dolosa”. Di qui la richiesta di interventi per la sicurezza da estendere dal centro storico alla zona collinare.