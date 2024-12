Questa notte, i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Giugliano in Campania sono intervenuti in via Circumvallazione Esterna per un incendio che ha distrutto quattro auto in esposizione presso una concessionaria a Qualiano. Le fiamme, che si sono rapidamente sviluppate, hanno danneggiato gravemente i veicoli, ma fortunatamente non ci sono stati feriti né vittime.

Incendio nella notte in una concessionaria a Qualiano: 4 auto distrutte

L’incendio è stato segnalato intorno a mezzanotte e, una volta giunti sul posto, i Carabinieri hanno constatato l’entità dei danni. Immediatamente è scattato l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno lavorato per spegnere il rogo e mettere in sicurezza l’area. Nonostante il pronto intervento, le quattro auto esposte sono state distrutte, ma non si registrano danni a persone o a strutture circostanti.

Al momento, le cause dell’incendio sono ancora sotto indagine. I Carabinieri stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’accaduto, raccogliendo testimonianze e verificando le immagini delle telecamere di sorveglianza nella zona. Sebbene non si escludano altre ipotesi, non è al momento da escludere la pista dolosa, cioè che l’incendio possa essere stato originato da un atto intenzionale. Le indagini proseguono a ritmo serrato per chiarire la natura dell’incendio e identificare eventuali responsabili.