Grave incendio nel pomeriggio di ieri in via Suarez, al Vomero, quartiere collinare di Napoli. Un appartamento al primo piano di un edificio è stato avvolto dalle fiamme per cause ancora da chiarire.

Incendio in una casa al Vomero: un uomo morto e due intossicati

Purtroppo, un uomo di 55 anni ha perso la vita nel rogo, mentre altre due persone che si trovavano in casa – la madre 95enne della vittima e la badante della donna – sono rimaste lievemente intossicate.

Sul posto sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco del Comando Provinciale di Napoli, con un’autoscala e un’autobotte: i pompieri si sono adoperati per domare le fiamme, che hanno distrutto quasi completamente l’appartamento in cui si è sviluppato il rogo. Per fortuna l’incendio non ha lambito le abitazioni adiacenti né ci sarebbero danni strutturali all’edificio.

I sanitari del 118, giunti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 55enne, mentre le due donne sono state subito soccorse e accompagnate in ospedale per accertamenti. Le loro condizioni di salute non sarebbero gravi.

Sulla vicenda stanno indagando gli agenti della Polizia di Stato. Secondo una prima ipotesi degli investigatori, sembrerebbe che l’accaduto sia riconducibile a un atto di autolesionismo da parte dell’uomo, ma al momento non si escludono anche altre piste.