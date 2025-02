Dramma a Giugliano, incendio in un’abitazione: morta una donna

Un terribile incendio è divampato questo pomeriggio in un appartamento a Giugliano. Le fiamme in un’abitazione di via Rione De Gasperi, in pieno centro, a due passi da piazza Annunziata.

Intorno alle 16 è scoppiato l’incendio nell’appartamento al primo piano. All’interno, stando a una prima ricostruzione, pare ci fossero due donne, sorelle, una è riuscita a salvarsi, l’altra invece no. La vittima pare fosse affetta da disabilità.

Attimi di panico in zona. I vicini avrebbero visto le fiamme e si sarebbero precipitati per aiutare le due donne. Ma solo una delle due è riuscita a salvarsi. Ancora non è chiara l’origine dell’incendio. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, la polizia di stato e la polizia municipale. Le operazioni sono ancora in corso.