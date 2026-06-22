Incendio all’ospedale del mare: partito da pedane e sterpaglie

Potrebbero essere state delle pedane in legno lasciate in giardino a prendere fuoco e dare origine all’incendio all’ospedale del mare. La procura di napoli ha aperto un’inchiesta. Al momento non si sa se l’origine sia dolosa o accidentale, la pista battuta è quella della causa accidentale. L’incendio ha avvolto un’ala di 8 piani per fortuna colpita solo all’esterno. Un incendio vasto, visibile a chilometri di distanza. Le fiamme hanno bruciato tutta la coibentazione dell’alta palazzina. Per spegnerle ci sono voluti 40 vigili del fuoco con diversi automezzi e una botte di 14000 litri d’acqua. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza potranno aiutare a fare chiarezza.

Ospedale del mare: incendio da pedane e sterpaglie

Nessuno, pazienti e operatori, è rimasto coinvolto. Fondamentale l’intervento rapidissimo del personale sanitario e delle forze dell’ordine per evacuare i reparti coinvolti. Danneggiati in particolare gli esterni del Reparto di Medicina D’Urgenza e del Pronto Soccorso. I pazienti del reparto di Chirurgia, dichiarato non utilizzabile, sono stati trasferiti nella Divisione di Day Surgery dell’Ospedale. Gli investigatori dovranno chiarire chi avesse collocato le pedane in quel punto. Intanto oggi sono proseguiti i rilievi della polizia giudiziaria dei vigili del fuoco alla ricerca di ulteriori informazioni utili a ricostruire la dinamica.