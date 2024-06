Ancora fiamme sulla collina dei Camaldoli, dove i focolai non sono ancora stati spenti, e in diverse aree della città continua a piovere cenere.

Incendio ai Camaldoli: ancora fiamme e cenere sulla città, residenti in allarme

Rimane evacuata una palazzina comunale in viale Traiano 281 “per motivi di sicurezza”. Le polemiche sulla gestione degli interventi e sulla tempestività dei soccorsi non si placano. Secondo il sindaco Manfredi, nel pomeriggio di mercoledì i mezzi dei vigili del fuoco non erano disponibili. Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco risponde: “Abbiamo seguito le procedure”.