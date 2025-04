Nessun superamento della soglia di rischio ambientale: è questo il dato principale che emerge dal primo campionamento effettuato nei pressi dell’incendio divampato il 9 aprile nell’area industriale Asi di Caivano-Pascarola. Le analisi, svolte nell’arco di 24 ore tra il 9 e il 10 aprile, avevano l’obiettivo di misurare la presenza in atmosfera di diossine, furani e policlorobifenili diossina-simili, sostanze tossiche in caso di esposizione prolungata.

Incendio a Caivano, primi dati ARPAC: diossine sotto la soglia di rischio

Nonostante i valori rilevati siano verosimilmente collegati all’incendio, al momento non si registrano superamenti dei limiti di legge. Anche i picchi di benzene (fino a 20,7 μg/m³) e toluene (fino a 37,2 μg/m³) rilevati nella stazione di Caivano Stir restano nei limiti: per il toluene non esistono soglie normative, mentre per il benzene si considera la media annuale, non quella oraria.

L’incendio sarebbe partito durante il travaso di una cisterna di acetone, sostanza usata anche nell’industria cosmetica. Ulteriori campionamenti, anche sui terreni, saranno valutati in base all’evoluzione dei dati. I rilievi sono in corso anche nelle stazioni di Casoria, Pomigliano, San Felice a Cancello e Acerra.