Diedero fuoco a una pasticceria di Milano, in prossimità di piazza Piola, il 19 ottobre dello scorso anno. All’alba di oggi, per quell’attentato, i Carabinieri del Comando Provinciale di Milano hanno arrestato nel Milanese e nella provincia di Agrigento cinque giovani, tutti italiani tra i 18 e i 20 anni, ritenuti responsabili, in concorso tra loro, dei reati di incendio e danneggiamento aggravato. Il gruppo di amici sarebbe stato “arruolato” per fare danni alla pasticceria ricevendo in cambio 500 euro.

Incendiano pasticceria per 500 euro: incastrato dalla maglia della Juve

Erano circa l’una e mezza quando i cinque ragazzi, di cui uno è dipendente della pasticceria, sono entrati nel locale tagliando la saracinesca con un flessibile. Una volta all’interno hanno versato un grande quantitativo di liquido infiammabile per poi appiccare un incendio: le fiamme hanno devastato tutta la pasticceria. I cinque poi si sono dati alla fuga a bordo di un’auto a noleggio. A incastrare i cinque sarebbero state le telecamere di video sorveglianza che riprendono uno degli arrestati con indosso una maglia della Juve: la stessa che il giovane indossava poi in alcune foto pubblicate sui social.

Durante la perquisizioni a casa degli arrestati i carabinieri hanno trovato i vestiti e il flessibile utilizzati durante il raid. E ancora: circa 15 grammi di cocaina suddivisa in dosi, circa 45 grammi di hashish e materiale per il taglio e il confezionamento dello stupefacente. Oltre che a una pistola scacciacani. Gli arrestati si trovano ora a disposizione dell’autorità giudiziaria presso il carcere di San Vittore a Milano e quello di Agrigento: devo rispondere alle accuse di incendio e danneggiamento aggravato.