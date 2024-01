Il progetto, inserito all’interno della quarta edizione delle “Olimpiadi ed Acropoli dei Saperi Positivi”, si propone di promuovere raccordi formativi tra istituzioni scolastiche autonome, accademiche, universitarie, culturali, poli e centri museali.

Inaugurato il percorso storico, artistico e culturale “Napoli e le sue acque: una storia lunga 2700 anni” presso il polo culturale della Pietrasanta

L’iniziativa è nata dalla sinergia tra la prof.ssa Laura Colantonio, preside del Liceo Francesco Sbordone, e il prof. Raffaele Iovine, presidente del Polo Culturale Pietrasanta, Ente Terzo Settore a Napoli. Il Liceo Classico e Scientifico Francesco Sbordone è l’istituzione scolastica capofila del progetto.

Il tema dell’acqua, centrale nel percorso, ritorna come un imperativo urgente nelle riflessioni della collettività. L’obiettivo è sensibilizzare ciascuno verso una sorta di “ecologia del paesaggio”, che coinvolga aspetti culturali, ambientali e infrastrutturali. Si auspica che tale sensibilizzazione giunga all’attenzione di ogni decisore politico, affinché vengano adottate misure concrete per restituire l’acqua come bene comune a livello globale.

Un sostegno di rilievo al progetto è stato fornito da Lapis, il Museo dell’Acqua di Napoli, affascinante attrazione museale del Polo Culturale della Pietrasanta. La collaborazione con il museo aggiunge valore al percorso, arricchendolo di approfondimenti e contenuti di rilevanza storica e scientifica.

All’inaugurazione sono intervenuti il prof. Nicola Capone e gli artisti contemporanei Giosuè Buonsague e Lucio Labriola DDT ART, che hanno arricchito l’evento con contributi e riflessioni legate al tema trattato.

Il percorso storico, artistico e culturale “Napoli e le sue acque: Una storia lunga 2700 anni” rappresenta un importante passo avanti nella promozione della conoscenza e della consapevolezza riguardo al patrimonio storico e ambientale della città di Napoli, contribuendo al dibattito sull’uso sostenibile delle risorse idriche a livello globale.