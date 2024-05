Un’importante operazione condotta dai Carabinieri del Comando Carabinieri Antifalsificazione Monetaria ha portato all’arresto di un cittadino ghanese di 45 anni a Varcaturo, nella periferia di Giugliano in Campania.

L’uomo, regolarmente residente in Italia, è stato colto in flagrante mentre deteneva numerosi documenti identificativi falsi.

Operazione Anti-Falsificazione a Giugliano: Arrestato un 45enne Ghanese per Detenzione di Documenti Falsi

L’operazione ha visto la partecipazione dei militari della Compagnia di Intervento Operativo del 10° Reggimento Carabinieri Campania e della Stazione Carabinieri locale, come parte di una più ampia indagine finalizzata a contrastare il crimine legato alla falsificazione di documenti.

Durante la perquisizione del sospettato, le forze dell’ordine hanno sequestrato un significativo arsenale di documenti falsi: 19 carte di identità elettroniche italiane, 16 permessi di soggiorno italiani, 6 carte di identità elettroniche olandesi e belghe, 9 passaporti italiani, belgi e inglesi, 4 patenti di guida italiane, inglesi e polacche, e 5 tessere sanitarie italiane.

Questi documenti, destinati alla vendita sul mercato nero, erano intestati a individui provenienti da paesi centro-africani, sottolineando l’ampiezza e la complessità delle reti di falsificazione documentale operanti in Europa.

Dopo l’arresto, l’individuo è stato trasferito alla Casa Circondariale di Napoli Poggioreale, seguendo le direttive della magistratura competente. Questo caso sottolinea l’efficacia delle operazioni in corso per il contrasto di questo tipo di criminalità sofisticata, cruciali per la sicurezza del sistema identificativo nazionale e internazionale.