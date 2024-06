Questa mattina, Casalnuovo ha vissuto un momento di grande importanza sociale e simbolica con l’inaugurazione di un nuovo impianto sportivo. L’area, che un tempo era una piazza di spaccio, è stata trasformata in un campetto di calcio e un campo di paddle, rappresentando un segno tangibile di rinascita e legalità.

Inaugurato a Casalnuovo un nuovo impianto sportivo: un simbolo di rinascita

Alla cerimonia di inaugurazione hanno partecipato diverse autorità locali. Il prefetto Michele Di Bari, il senatore Francesco Silvestro, il consigliere comunale magistrato di Napoli Catello Marisca e il sindaco di Casalnuovo, Massimo Pelliccia, erano presenti per celebrare questo significativo traguardo.

Durante il suo discorso, il sindaco Pelliccia ha evidenziato come Casalnuovo possa oggi rappresentare un modello di riqualificazione urbana e sociale, paragonabile al modello Caivano. “Oggi possiamo parlare di un modello Casalnuovo – ha affermato Pelliccia – grazie alle numerose strutture sportive e aree verdi che abbiamo installato nelle periferie della nostra città. Questo impianto è solo l’ultimo esempio del nostro impegno per restituire spazi sicuri e positivi ai nostri cittadini.”

L’evento è stato allietato dalla fanfara dei Carabinieri, che ha eseguito un repertorio musicale comprendente brani della tradizione e successi recenti del Festival di Sanremo, creando un’atmosfera di festa e comunità.

Il nuovo campetto sarà aperto al pubblico nei prossimi giorni e si prevede diventi un vero e proprio polmone di sport e aggregazione in una zona che, fino a poco tempo fa, era conosciuta come una roccaforte della malavita.

Questa iniziativa si inserisce in un più ampio progetto di rigenerazione urbana che mira a sottrarre spazi alla criminalità organizzata per restituirli alla cittadinanza, promuovendo così valori di legalità, sport e comunità. L’apertura del nuovo impianto sportivo non è solo un segno di progresso, ma anche un chiaro messaggio di speranza e cambiamento per tutti i residenti di Casalnuovo.