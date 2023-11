Brusco calo delle temperature in Campania e arriva la prima neve della stagione. I paesaggi innevati quest’oggi, domenica 26 novembre, si possono ammirare in Irpinia, a Laceno, dove questa mattina la colonnina di mercurio è scesa sotto lo zero (-6°C e 5 cm di neve circa), e a Caggiano, in provincia di Salerno.

Campania, previsioni meteo dal 27 novembre

Oggi, domenica 26 novembre, le minime in Campania toccheranno lo zero nelle province di Avellino, Caserta e Napoli. Un freddo che quest’anno è arrivato in ritardo rispetto al solito, considerando che il 2023 è considerato come uno degli anni più caldi degli ultimi tempi.

Ieri la Protezione Civile della Regione Campania aveva diramato un avviso di allerta meteo per vento e piogge sulla regione ed era stata annunciata anche la possibilità di neve sulle montagne fino ai 700-1000 metri.

Ma questo freddo è solo passeggero o ormai è definitivamente arrivato l’inverno anche in Campania? Le previsioni della prossima settimana, dal 27 novembre, sembrano propendere per la seconda opzione. Domani, infatti, le temperature saranno ancora molto basse con minime intorno ai 3 gradi e massime di 14 gradi. Il resto della settimana sarà sempre caratterizzato dal freddo con termometro che oscillerà tra i 6 e i 19 gradi.