È allerta maltempo in Campania per temporali, forte vento e temperature in picchiata. La Protezione Civile regionale ha infatti emanato un avviso allerta meteo di colore giallo nelle zone della fascia costiera, in particolare su Napoli, area vesuviana e isole, penisola Sorrentino-Amalfitana, monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento, Basso Cilento.

Domani è allerta maltempo in Campania: previsti temporali e nevicate nelle seguenti zone

Contestualmente, lo stesso Centro Funzionale ha emanato una allerta meteo per vento forte e mare agitato su tutto il territorio regionale. Entrambe gli avvisi riguardano la giornata di sabato 25 novembre. In tutta la Campania si prevede anche un calo termico con abbassamento delle temperature: saranno possibili nevicate sopra i 900 metri.

