In auto sommersi dai 450 kg di kiwi rubati nel Casertano: nei guai 4 persone

Li vuoi quei kiwi? Altroché se li volevano. Al punto da stiparne 450 chili dentro un’Alfa Romeo 147 nera, trasformata in una sorta di fruttivendolo ambulante, senza però aver chiesto il permesso al legittimo proprietario. Succede a Francolise, in provincia di Caserta, dove i Carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone si sono trovati davanti a una scena che definire bizzarra è poco: lungo la S.P. 108, nei pressi di via Sagnelli, l’auto in questione procedeva carica all’inverosimile.

A bordo, quattro persone di Castel Volturno: un uomo di 40 anni al volante, una donna di 37 anni seduta sul sedile del passeggero… e sopra di lei, letteralmente seduta, un’altra donna, una 42enne. Nel retro, invece, un 15enne era sdraiato sopra una montagna di kiwi, talmente tanti da riempire bagagliaio e sedili posteriori fino a farli scomparire.

L’immagine non è passata inosservata ai militari, che hanno deciso di fermare la vettura per un controllo. Questione di pochi minuti per appurare la provenienza dei frutti: rubati poco prima da un’azienda agricola della zona. Valore stimato: circa 1.350 euro. Per i quattro è scattata una denuncia in stato di libertà per furto aggravato in concorso, mentre l’insolito bottino è stato riconsegnato al proprietario.